Радио КБР 13.00 rus – 2021.10.14
— Загруженность койкомест в КБР достиг максимума за весь период распространения короновирусной инфекции (ЗАПИСЬ: Казбек Коков).
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: Алеся Тхашугоева).
— В Майском ведется строительство домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (ЗАПИСЬ: Людмила Кумыкова).
— Первоклассники Кабардино-Балкарии начнут осваивать родные языки по новым пособиям (ЗАПИСЬ: Анзор Езаов).