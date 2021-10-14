Радио КБР 13.00 rus – 2021.10.14

— Загруженность койкомест в КБР достиг максимума за весь период распространения короновирусной инфекции (ЗАПИСЬ: Казбек Коков).— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: Алеся Тхашугоева).— В Майском ведется строительство домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (ЗАПИСЬ: Людмила Кумыкова).— Первоклассники Кабардино-Балкарии начнут осваивать родные языки по новым пособиям (ЗАПИСЬ: Анзор Езаов).