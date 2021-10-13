Радио КБР 13.00 rus – 2021.10.13
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать
меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: Милана Кацибаева).
— Кабардино-Балкарский Государственный университет вошел в число лидеров конкурса «Приоритет-2030» (ЗАПИСЬ: Мурат Гукепшоков).
— В республике проводится плановая профилактика теле-радиопередающего оборудования (зАПИСЬ: Джамбулат Шоров).
— 30-летний житель Нальчика Александр Толстокоров стал абсолютным чемпионом России по аэродизайну.
— Более 9 тыс. молодых жителей Кабардино-Балкарии успели оформить «Пушкинскую карту» (ЗАПИСЬ: Лина Мафедзова).