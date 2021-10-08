Радио КБР 13.00 rus – 2021.10.08
— Глава КБР Казбек Коков подписал указ об усилении ограничительных мер
против распространения коронавирусной инфекциив КБР.
— В КБГУ говорили о мерах поддержки отечественной промышленности и системы подготовки инженерных кадров (ЗАПИСЬ: Владимир Гутенев).
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: Милана Кацибаева).
— Завтра на Малых водопадах состоится открытый республиканский фестиваль «Праздник хычына».