Радио КБР 13.00 rus – 2021.10.08

— Глава КБР Казбек Коков подписал указ об усилении ограничительных мерпротив распространения коронавирусной инфекциив КБР.— В КБГУ говорили о мерах поддержки отечественной промышленности и системы подготовки инженерных кадров (ЗАПИСЬ: Владимир Гутенев).— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: Милана Кацибаева).— Завтра на Малых водопадах состоится открытый республиканский фестиваль «Праздник хычына».