Радио КБР 13.00 rus – 2021.09.01
— В Доме Правительства состоялась церемония награждения государственными наградами (ЗАПИСЬ: Казбек Коков).
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).
— Преподаватели государственных учреждений среднего профессионального образования, которые ведут классное руководство или осуществляют кураторство, будут получать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.
— Главное управление МЧС России по КБР прогнозирует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий (ЗАПИСЬ: Кантемир Беров).