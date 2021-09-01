Радио КБР 13.00 rus – 2021.09.01

— В Доме Правительства состоялась церемония награждения государственными наградами (ЗАПИСЬ: Казбек Коков).— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— Преподаватели государственных учреждений среднего профессионального образования, которые ведут классное руководство или осуществляют кураторство, будут получать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.— Главное управление МЧС России по КБР прогнозирует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий (ЗАПИСЬ: Кантемир Беров).