Радио КБР 13.00 rus – 2021.08.18
— Меры профилактики распространения коронавирусной инфекции в республике. Глава КБР Казбек Коков провел заседание Оперативного штаба.
— Поручения Министерству просвещения, по улучшению качества знаний учащихся. Глава республики обсудил вопросы повышения качества образования.
— Минздрав рассматривает возможность сделать госпиталь в восьмиэтажном корпусе 1-вой горбольницы Нальчика. (Р.КАЛИБАТОВ- Министр здравоохранения КБР).
— Избирательная комиссия провела жеребьёвку, распределила бесплатное время в эфире теле и радио компаний. (М.ДЖАППУЕВ- Зам.председателя избиркома КБР).

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.18

— «Россети» 1уэхущ1ап1эр зэрылажьэр

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.18

— Оператив штабдан билдиредиле

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.18

— Меры профилактики распространения коронавирусной инфекции в республике. Глава КБР Казбек Коков провел заседание Оперативного штаба

Подробнее

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Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2021.08.18

— Свет уасэм и щ1ыхуэр хэхъуащ

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Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2021.08.18

— Оператив штабдан билдиредиле

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2021.08.18

— В КБР учредят стипендии будущим ученым

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