Радио КБР 13.00 rus – 2021.08.18
— Меры профилактики распространения коронавирусной инфекции в республике. Глава КБР Казбек Коков провел заседание Оперативного штаба.
— Поручения Министерству просвещения, по улучшению качества знаний учащихся. Глава республики обсудил вопросы повышения качества образования.
— Минздрав рассматривает возможность сделать госпиталь в восьмиэтажном корпусе 1-вой горбольницы Нальчика. (Р.КАЛИБАТОВ- Министр здравоохранения КБР).
— Избирательная комиссия провела жеребьёвку, распределила бесплатное время в эфире теле и радио компаний. (М.ДЖАППУЕВ- Зам.председателя избиркома КБР).