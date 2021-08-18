Радио КБР 13.00 rus – 2021.08.18

— Меры профилактики распространения коронавирусной инфекции в республике. Глава КБР Казбек Коков провел заседание Оперативного штаба— Поручения Министерству просвещения, по улучшению качества знаний учащихся. Глава республики обсудил вопросы повышения качества образования.— Минздрав рассматривает возможность сделать госпиталь в восьмиэтажном корпусе 1-вой горбольницы Нальчика. (Р.КАЛИБАТОВ- Министр здравоохранения КБР).— Избирательная комиссия провела жеребьёвку, распределила бесплатное время в эфире теле и радио компаний. (М.ДЖАППУЕВ- Зам.председателя избиркома КБР).