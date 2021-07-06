Радио КБР 13.00 rus – 2021.07.06

— Руководство КБР откроет новый госпиталь для больных инфекцией на базе одной из больниц Нальчика (ЗАПИСЬ: Рустам Калибатов)— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: И. кучменова).— В Урванском районе состоялась рабочая встреча с руководящим составом местного отделения Сбербанка, посвященная профилактике хищений денежных средств с банковских карт (ЗАПИСЬ: Расул Балаев).— На курорте «Эльбрус» официально завершился горнолыжный сезон 2020/2021.