Радио КБР 13.00 rus – 2021.06.08
— Сегодня социальные работники отмечают свой профессиональный праздник.
— 42 учреждения будут работать КБР в период оздоровительной компании. (ЗАПИСЬ: А.Асанов, министр труда и социальной защиты КБР).
— Около 40 тысяч жителей КБР сделали прививку от коронавируса. (ЗАПИСЬ: Ж.Пагов, руководитель Управления Роспотребнадзора по КБР).
— Автодорога «Старый Черек – Котляревская» введена в эксплуатацию после ремонта. (ЗАПИСЬ: А.Нагоев, заместитель директора Управления дорожного хозяйства КБР).