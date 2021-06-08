Радио КБР 13.00 rus – 2021.06.08

— Сегодня социальные работники отмечают свой профессиональный праздник.— 42 учреждения будут работать КБР в период оздоровительной компании. (ЗАПИСЬ: А.Асанов, министр труда и социальной защиты КБР).— Около 40 тысяч жителей КБР сделали прививку от коронавируса. (ЗАПИСЬ: Ж.Пагов, руководитель Управления Роспотребнадзора по КБР).— Автодорога «Старый Черек – Котляревская» введена в эксплуатацию после ремонта. (ЗАПИСЬ: А.Нагоев, заместитель директора Управления дорожного хозяйства КБР).