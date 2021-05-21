Радио КБР 13.00 rus – 2021.05.21
— Глава КБР Казбек Коков обратился к жителям республики в связи с Днём памяти адыгов – жертв Кавказской войны.
— Сегодня в КБР проходят памятные мероприятия по случаю 157-й годовщины окончания Кавказской войны. (ЗАПИСЬ: М.Кумахов, министр культуры КБР).
— Два представителя из КБР претендуют на звание «Лидеров интернет-коммуникаций». (ЗАПИСЬ: А.Мокаев, заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР).
— Сегодня завершится Российская выставка племенных овец и коз.