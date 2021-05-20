Радио КБР 13.00 rus – 2021.05.20

— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса. (И. Кучменова).— В Кабардино-Балкарии приступили к ремонту автодороги в селении Плановское. (ЗАПИСЬ: Зульфия Кумыкова).— В селе Батех Зольского района начато строительство детского сада для детей до 3х лет. (ЗАПИСЬ: специалист пресс-службы администрации Зольского района Амина Шокуева).— «Ростелеком» в Кабардино-Балкарии построил оптическую инфраструктуру и подключил пакет цифровых сервисов туристическому комплексу на Верхних Голубых озерах.