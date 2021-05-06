Радио КБР 13.00 rus – 2021.05.06

— Задолженность перед коллективом «Гласс-Технолоджис» закроют до 14 мая— Автопробег по местам боевой славы стартовал из Нальчика. (ЗАПИСЬ: В.Абаноков, председатель исполкома КБ отделения ВОО ветеранов «Боевое братство»).— Судебные приставы КБР выявляют должников на дорогах республики. (ЗАПИСЬ: З.Пшеноков, начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП России по КБР).— Елена Кравченко установила мировой рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус.