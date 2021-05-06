Радио КБР 13.00 rus – 2021.05.06
— Задолженность перед коллективом «Гласс-Технолоджис» закроют до 14 мая.
— Автопробег по местам боевой славы стартовал из Нальчика. (ЗАПИСЬ: В.Абаноков, председатель исполкома КБ отделения ВОО ветеранов «Боевое братство»).
— Судебные приставы КБР выявляют должников на дорогах республики. (ЗАПИСЬ: З.Пшеноков, начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП России по КБР).
— Елена Кравченко установила мировой рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус.

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Радио КБР 15.00 kab – 2021.05.06

— Ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 21-рэ къыхагъэк1ащ

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Радио КБР 15.00 bal – 2021.05.06

— Р-да УллуХорламны 76 жыллыгъына аталгъан къуумла ётерикдиле

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2021.05.06

— Задолженность перед коллективом «Гласс-Технолоджис» закроют до 14 мая

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab – 2021.05.06

— Майм и 6 м ирихьэл1эу ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 21-рэ къыхагъэк1ащ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2021.05.06

— 9-чу майда бек магъаналы эмда бек сыйлы байрамладан бирин белгилерикбиз

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2021.05.06

— Задолженность перед коллективом «Гласс-Технолоджис» закроют до 14 мая

Подробнее