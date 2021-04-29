Радио КБР 13.00 rus – 2021.04.29

— Сегодня Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию— Сегодня Парламент КБР одобрил соглашение о бюджетном кредите. (ЗАПИСЬ: Е.Лисун, министр финансов КБР).— Правоохранительные органы КБР выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 10-летний велосипедист. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы, подготовки оперативной информации и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).