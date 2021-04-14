Радио КБР 13.00 rus – 2021.04.14

— В Кабардино-Балкарии весенняя полевая кампания в самом разгаре. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы минсельхоза Светлана Самченко).— Оперативный штаб призывает всех жителей республики пройти процедуру вакцинации от COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— В КБР подвели итоги регионального этапа детского конкурса «Хрустальные звездочки». (ЗАПИСЬ: Заур Пшеноков).— Пенсионный фонд окажет гражданам содействие в истребовании необходимых документов. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы ПФР по КБР Михаил Битоков).