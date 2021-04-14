Радио КБР 13.00 rus – 2021.04.14
— В Кабардино-Балкарии весенняя полевая кампания в самом разгаре. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы минсельхоза Светлана Самченко).
— Оперативный штаб призывает всех жителей республики пройти процедуру вакцинации от COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).
— В КБР подвели итоги регионального этапа детского конкурса «Хрустальные звездочки». (ЗАПИСЬ: Заур Пшеноков).
— Пенсионный фонд окажет гражданам содействие в истребовании необходимых документов. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы ПФР по КБР Михаил Битоков).

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.04.14

— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 32-рэ къахутащ

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Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2021.04.14

— Коронавирус бла байламлы болум бир кесек игиленгенди

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2021.04.14

— В Кабардино-Балкарии весенняя полевая кампания в самом разгаре

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