Радио КБР 13.00 rus – 2021.04.13

— Глава региона Казбек Коков поздравил жителей КБР с началом священного месяца Рамадан— Месяц Рамадан лучшее время для физического и духовного очищения верующих. (ЗАПИСЬ: Председатель Духовного управления мусульман КБР Хазретали Дзасежев).— Оперативный штаб призывает всех жителей республики пройти процедуру вакцинации от COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. КУчменова ).— КБР примет участие в акции к Международному дню охраны памятников. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы Министерства культуры КБР Лина Мафедзова).