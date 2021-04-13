Радио КБР 13.00 rus – 2021.04.13
— Глава региона Казбек Коков поздравил жителей КБР с началом священного месяца Рамадан.
— Месяц Рамадан лучшее время для физического и духовного очищения верующих. (ЗАПИСЬ: Председатель Духовного управления мусульман КБР Хазретали Дзасежев).
— Оперативный штаб призывает всех жителей республики пройти процедуру вакцинации от COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. КУчменова ).
— КБР примет участие в акции к Международному дню охраны памятников. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы Министерства культуры КБР Лина Мафедзова).