Радио КБР 13.00 rus – 2021.02.04

— Казбек Коков провел традиционный «муниципальный час». (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— Соцработники Кабардино-Балкарии получили 63 миллиона рублей в период пнадемии.— 86 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Сегодня- Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. (ЗАПИСЬ: А.Канцалиев, главный врач онкологического диспансера КБР).