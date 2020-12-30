Радио КБР 13.00 rus – 2020.12.30
— Новогодние мероприятия в КБР отменены. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).
— 102 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Автоинспекторы обеспечат безопасность на дорогах в Приэльбрусье. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, заместитель начальника отдела УГИБДД МВД по КБР).
— Баскетболисты КБР успешно выступают на Чемпионате по СКФО.

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Радио

Радио КБР 13.00 kab – 2020.12.30

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек куей тхьэмадэхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2020.12.30

— Казбек Коков тауусула тургъан жылда коронавирусха къажау штабны ахыры жыйылыуун бардыргъанды

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