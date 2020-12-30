Радио КБР 13.00 rus – 2020.12.30

— Новогодние мероприятия в КБР отменены. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— 102 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Автоинспекторы обеспечат безопасность на дорогах в Приэльбрусье. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, заместитель начальника отдела УГИБДД МВД по КБР).— Баскетболисты КБР успешно выступают на Чемпионате по СКФО.