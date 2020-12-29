Радио КБР 13.00 rus – 2020.12.29

— Министерства КБР должны закончить этот год без долгов. (ЗАПИСЬ: А.Мусуков, председатель Правительства КБР).— 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— В «Приэльбрусье» круглосуточно дежурят спасатели. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР).— Новогодние каникулы продлятся до 10 января.