Радио КБР 13.00 rus – 2020.12.29
— Министерства КБР должны закончить этот год без долгов. (ЗАПИСЬ: А.Мусуков, председатель Правительства КБР).
— 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— В «Приэльбрусье» круглосуточно дежурят спасатели. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР).
— Новогодние каникулы продлятся до 10 января.

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Радио КБР 15.00 rus – 2020.12.29

— Парламент КБР лидирует в СКФО по показателям эффективности

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Радио КБР 13.00 kab – 2020.12.29

— Илъэсым ик1эм ирихьэд1эу КъБ-м и Парламентым зи лэжьыгъэ 1энат1э нэхъ къыщыхэжэнык1ауэ къилъытыхэм яц1э щ1ыхь тхылъхэмк1э ири1уащ

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Радио КБР 13.00 bal – 2020.12.29

— Коронавирус бла байламлы болум осаллай къалады

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Радио КБР 13.00 rus – 2020.12.29

— Министерства КБР должны закончить этот год без долгов

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