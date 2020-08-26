Радио КБР 13.00 rus – 2020.08.26
— Казбек Коков провел рабочую встречу с Михаилом Шмаковым. (Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил В. Шмаков.)
— 20 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (Сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С. Балаева.).
— Глава КБР принял участие в совещании по подготовке к началу учебного года.
— На «Машуке» представители Кабардино-Балкарии выиграли семь грантов. (Обладатель гранта И.Беров.)