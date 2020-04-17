Радио КБР 13.00 rus – 2020.04.17
— В КБР зарегистрировано 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Больше 300 млн рублей получат аграрии КБР на агротехнические работы.
— Сбербанк предоставит отсрочку по потребительски и ипотечным кредитам. (ЗАПИСЬ: А.Байсултанов, Глава нальчикского Центра консультирования предпринимателей «МСП Банка»).