Радио КБР 13.00 rus – 2020.04.14

— Безработные граждане КБР получат материальную поддержку в размере 5 тысяч рублей.(ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— В КБР действуют антикризисные меры для субъектов малого и среднего бизнеса. (ЗАПИСЬ: Б.Рахаев, министра экономического развития КБР).— Заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 16 населенных пунктах КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).