Радио КБР 13.00 rus – 2020.04.13

— За минувшие сутки в КБР выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.(Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР М.Хацукова).— С апреля вступила в силу новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях. (Начальник пресс-службы МВД по КБР О.Ткаченко.).— ФСС по КБР просит работодателей в предоставить документы и сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности работникам находящися на самоизоляции. (Руководитель пресс-службы ФСС по КБР М. Махова.)