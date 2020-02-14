Радио КБР 13.00 rus – 2020.02.14
— Сегодня в Москве завершается Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства.(Председатель Торгово-промышленной палаты России С. Катырин.)
— В Нальчике прошла донорская акция.( Руководитель социальных проектов «М-Драйв» Д.Белых.)
— Новости Пограничного Управления по КБР.(Официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике С. Смирнова.)
— Офтальмологи центра имени Федорова приехали в КБР с рабочим визитом.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab – 2020.02.14

— КъБ-м къэрал программэхэм ипкъ итк1э фэтэр куэд зыхэт унэ пщ1ант1эхэу, зыгъэпсэхуп1эхэу 173 зыхуей хуагъэзащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2020.02.14

— Сегодня в Москве завершается Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства.

Подробнее