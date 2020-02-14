Радио КБР 13.00 rus – 2020.02.14

— Сегодня в Москве завершается Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства.(Председатель Торгово-промышленной палаты России С. Катырин.)— В Нальчике прошла донорская акция.( Руководитель социальных проектов «М-Драйв» Д.Белых.)— Новости Пограничного Управления по КБР.(Официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике С. Смирнова.)— Офтальмологи центра имени Федорова приехали в КБР с рабочим визитом.