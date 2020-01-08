Радио КБР 13.00 rus — 2020.01.08

— В АПЭК представили новый рейтинг влияния глав субъектов России. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поднялся на три строчки.— В 2019 году средняя зарплата в России составила 32,9 тысячи рублей.— С 2020 года исключено применение ЕНВД и ПСН при реализации маркированных товаров.( Зам. начальника отдела регистрации, учета и работы налогоплательщиками УФНС России по КБР: Ф.Афаунова.).— С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%.(Руководитель Пресс-службы ГУОПФР по КБР:М. Битоков.).