Радио КБР 13.00 rus — 2019.12.26

— В парламенте КБР вручали Почетные грамоты.( Председатель Парламента КБР Т.Егорова.)— В Центризбиркоме республики чествования победителей и призеров конкурсов.— В Столице КБР проходят новогодние представления для детей.— В КБГУ пройдет праздничная благотворительная ярмарка.— В 2019 году осуществлен ремонт 24 спортивных залов. (Пресс-секретарь Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Т. Арамисов.)— На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии на высоте 2350 м уже установили одну из самых высокогорных новогодних елей в стране.— В Кабардино-Балкарии более ста молодых семей получат господдержку на покупку жилья.