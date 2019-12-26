Радио КБР 13.00 rus — 2019.12.26
— В парламенте КБР вручали Почетные грамоты.( Председатель Парламента КБР Т.Егорова.)
— В Центризбиркоме республики чествования победителей и призеров конкурсов.
— В Столице КБР проходят новогодние представления для детей.
— В КБГУ пройдет праздничная благотворительная ярмарка.
— В 2019 году осуществлен ремонт 24 спортивных залов. (Пресс-секретарь Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Т. Арамисов.)
— На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии на высоте 2350 м уже установили одну из самых высокогорных новогодних елей в стране.
— В Кабардино-Балкарии более ста молодых семей получат господдержку на покупку жилья.