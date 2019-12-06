Радио КБР 13.00 rus — 2019.12.06
— Сегодня состоялось очередное заседание Правительства КБР.
— О безопасности в туристических зонах республики говорят в эти минуты в Минкурортов КБР. (ЗАПИСЬ: Х.Беккаев, генеральный директор АО «Эльбрус»).
— В КБР стартовали торжества, приуроченные к 85-летию со дня рождения Танзили Зумакуловой.
— В Нальчике проходит молодежный форум «Мы сами строим свое будущее». (ЗАПИСЬ: А.Кумыков, и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР).
— Делегация Парламента КБР посетили столицу Республики Калмыкия.