Радио КБР 13.00 rus – 2019.08.09

— Казбек Коков посетил Детский стадион в Нальчике. (ВРИО Главы КБР:К.Коков)— В Региональном сосудистом центре внедряют новые медицинские технологии.— В Республиканском детском социально-реабилитационном центре «Радуга» стартует спортивно-патриотическая акция «День спорта с Росгвардией»( Начальник пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии России по КБР : О.Исаева)— Сегодня на территории КБР проходят Массовые проверки пассажирского транспорта. (Государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР Д. Тебердиева).