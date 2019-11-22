Радио КБР 13.00 kab — 2019.11.22
— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и министр Къалэбатэ Рустам министерствэм и деж щызэхэт жылагъуэ советым хэтхэм я1ущ1ащ
— Республикэм «Ажалыр щащэр жы1э » зыф1аща 1уэхугъуэр щок1уэк1.
— Мы махуэхэм Налшык щек1уэк1а Южная сцена зыфаща дунейпсом театр фестивалыр нобэ еух.
— Ди къэралым и федерал зэхуэсым и унафэщ1 Матвиенко Валинтинэ 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э Налшык къалэ округым щ1ып1э самоуправленэмк1э Советым и депутат Лу Азэмэт а Советым деж щы1э Щ1алэгъуалэ Палатэм хагъэхьащ.
— Анэм и дунейпсо махуэм къэблагъэм ипэ къихуэу пшыхь дахэ ек1уэк1ащ.