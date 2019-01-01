Радио КБР 13.00 kab — 2019.11.20
— Нобэ сабийхэм я дунейпсо махуэщ.
— Мы махуэхэм Налшык щок1уэк1 къэрал зэхуаку театр фестиваль.
— Проектыщ1эхэр пхыгъэк1ынымк1э агентствэм щ1ыналъэхэм жылагъуэ л1ык1уэхэр къыщыхех.
— Налшык къалэ округым щ1ып1э самоуправленэмк1э Советым и депутат Лу Азэмэт хагъэхьащ УФ-м и Федерал зэхуэсым федерацэмк1э Советым деж щы1э Щ1алэгъуалэ Палатэм.
— Ди щ1ыналъэм электросеть комплексыр щ1ымахуэм зэблэу къыхэмык1ыу лэжьэн папщ1э ремонт лэжьыгъэхэр ирагъэк1уэк1ащ.
— Жанхъуэтекъуэ жылагъуэм щыпсэухэм я къуажэ администрацэм и 1этащхьэ Хьэмырзэ Заурбий ф1ыщ1э хуащ1 и лэжьыгъэм псэ емыблэжу зэрыпэрытым папщ1э.