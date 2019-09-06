Радио КБР 13.00 kab — 2019.09.06

— Къэралым и Президент Путин Владимир КъБм и л1ыщхьэу хахынухэм и кандидатурэхэр республикэ Парламентым къыщыхилъхьащ.— Республикэм и л1ыщхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек лэжьыгъэ 1уэхук1э Бэхъсэн къалэ округым щы1ащ.— КъБ-м и гуманитар щ1эныгъэхутэ институтым и щ1эныгъэл1хэр ВАК-м и экспертхэм хагъэхьащ.— КъБ-м и л1ык1уэхэр «Кавказ-Ищхъэрэм и тхьэмахуэ Болгариям» зыф1аща фестивалым хэтынухэщ.— УФ-м и къэрал думэм и депутат Гекиев Заур, Парламентым и унафэщ1ым и къуэдзэ Афэщагъуэ Михайл, КъБ-м щэнхабзэмк1э министр Къумахуэ Мухьэдин сымэ Хьэтохъущ1ыкъуей жылагъуэм щаухуэ щэнахбзэмк1э унэр зрагъэлъэгъуащ.