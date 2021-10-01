Радио КБР 13.00 kab – 2021.10.01

— Олимпиадэхэм щытек1уэ едажк1уэхэм ахъшэ саугъэт етыным ехьэл1аунафэм 1э щ1идзащ КъБм и л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбек.— Инджылыбзэмк1э езыгъаджэ Къущхьэ Каринэ «Гъэм и егъэджак1уэ » урысейпсо зэпеуэм щытек1уащ.— Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымк1э Урысейпсо зэгухьэныгъэм и щ1ыналъэ къудамэу ди республикэм щы1эмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музеймрэ зэгъусэу къызэрагъэпэщ «Налшык и скульптурэ фэеплъхэр» гъэлъэгъуэныгъэр.-Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университетым и студентхэмрэ «Успех» егъэджэныгъэ центрым и еджак1уэхэмрэ зэф1эк1 ща1ащ Петрозаводск щек1уэк1а щ1эныгъэ-къэхутэныгъэ зэпеуэм.— Психологиемрэ егъэджэныгъэмрэ теухуа ещанэ Урысейпсо форум сентябрым и 30-м щегъэжьауэ КъБКъУ-м и егъэджэныгъэ-щ1эныгъэ комплекс Эльбрус жылагъуэм щы1эм щек1уэк1ынущ