Радио КБР 13.00 kab – 2021.09.15

— Токио олимп чемпион щыхъуа дунейпсом щыц1эры1уэ атлетка Ласицкене Мария Правительствэм и унэм щагъэлъэп1ащ. Ар 1этауэ— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек 1э щ1идзащ токио щек1уэк1а олимп джэгухэм хэта Акименко Михаил КъБ-м и щ1ыхь тхылъыр иратыну унафэм.— 115 шууей лъэпкъ дивизием и фэеплъ махуэ хахыну жылагъуэ палатэм къыщахалъхьащ.— КъБм и л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ гъэ дызэрытым республикэм и1э социальнэ-экономикэ зыужьыныгъэм теухуауэ.— Октябрьм и 1, зи ныбжь хэк1уэтахэм я махуэм ирихьэл1эу, пенсионерхэм я пенсэм хущ1агъунущ.— Хэхыныгъэр къоблагъэ!— «Вкусы России» урысейпсо зэпеуэм КъБ-м ерыскъы хэк1ыу 8 къыщигъэлъэгъуэнущ.