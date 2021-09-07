Радио КБР 13.00 kab – 2021.09.07
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек ехъуэхъуащ КъШ-м и тхьэмадэ Темрезов Рашид, апхуэдэу ди къуэш щ1ыналъэм щыпсэухэм республикэмрэ Черкесск къалэм и махуэхэмк1э
— КъБ-р щэнхабзэ щэбэт зыф1аща урысейпсо 1уэхугъуэм хэтыну зегъэхьэзыр.
Республикэм гриппым пэщ1эт вакцинацэм щ1идзащ, — дегъащ1э узыншагъэр хъумэнымк1э министерствэм.
— Хабзэ хъуауэ къэрал к1уэц1 1уэхухэмк1э министерствэм иригъэк1уэк1 «Ц1ыхубэ участковэ» зэпеуэр мы гъэми щы1эщ.
— Бгырыпх зэпекъумк1э Урысейм и чемпионатыр КъБм къыщызэ1уахащ.
— СНГ-м хыхьэ къэралхэм бэнэк1эмк1э я зэпеуэ ек1уэк1ам КъБ-м и спортсменхэм медалит1 къыщахьащ.