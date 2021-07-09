Радио КБР 13.00 kab– 2021.07.09
— УФ-м и Президент Путин Владимир видеоконференц зэпыщ1эныгъэк1э урысейпсо зэпеуэ «Большая переменэ»-м хэтхэм я1ущ1ащ.
— Къалэкум хьэщ1эщ дащ1ыхь.
— КъБ-м и ц1ыхубэ тхак1уэ, УФ-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, усак1уэ, драматург, сурэтыщ1, бзэ щ1эныгъэл1 1ут1ыж Борис къызэралъхуарэ илъэс 80 зэрырикъур щагъэлъап1э 1уэхугъуэ зыбжанэ тхьэмахуэ дызыхуэк1уэм республикэм щек1уэк1ынущ.
— Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновскэ, Къэсейхьэблэ жылагъуэхэм щы1э «Зеленая компания» предприятием горох щхъуант1эр щы1уахыж.
— Къэралым и еджап1э нэхъыщхьэхэм сентябрым студентхэр зэрырагъэджэну щ1ык1эр яубзыху.