Радио КБР 13.00 kab – 2021.05.06
— Майм и 6 м ирихьэл1эу ковид 19 вирусыр япкъырыту иджыри ц1ыху 21-рэ къыхагъэк1ащ.
— Россельхозбанкым и къудамэу КъБ-м щы1эм инвест проектхэм папщ1э милуан 242 къахуиут1ыпщащ.
— Сурэтыщ1 П1эт1уващ Феликс и сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ къызэ1уахащ.
— Тек1уэныгъэшхуэр зэриухрэ илъэс 76-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э щы1эну 1уэхугъуэхэр къигъэнэ1уащ КъБ-м щэнхабзэмк1э и министерствэм.
— СССР-м и къэрал премием и лауреат Васильев Борис и «Пшэплъ даущыншэхэр» тхыгъэм къытращ1ык1а спектаклыр Къэбэрдей къэрал драмтеатрым щагъэлъэгъуэнущ.