Радио КБР 13.00 kab – 2021.05.04

— Къэбэрдей уэрамым щрагъэк1уэк1ыну ремонт лэжьыгъэхэм зыщигъэгъуэзащ КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 22-рэ къахутащ.— Зеикъуэ щы1э район сымаджэщым паллиативнэ къудамэ къыщызэ1уахащ.— Урысейм и къэрал премием и лауреат, КъБ-р, Адыгей республикэхэм я ц1ыхубэ сурэтыщ1 Шемякин (Къардэн) Михаил нобэ и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу. (КIыщ Мухьэдин — УФ-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, КъБ-м и цIыхубэ сурэтыщI).