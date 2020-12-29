Радио КБР 13.00 kab – 2020.12.29

— Илъэсым ик1эм ирихьэд1эу КъБ-м и Парламентым зи лэжьыгъэ 1энат1э нэхъ къыщыхэжэнык1ауэ къилъытыхэм яц1э щ1ыхь тхылъхэмк1э ири1уащ— КъБКъУ-м нобэ бжэ зэ1ухам и махуэ ирегъэк1уэк1.— Лъэпкъ проектхэм я ф1ыгъэк1э республикэм псымк1э гугъехь здэщы1э къуажэхэм я бжыгъэр нэхъ мащ1э хъуащ.— Апхуэдэу лъэпкъ проектхэм я ф1ыгъэк1э кишпек дэт щэнхабзэмк1э унэр зыхуей хузэзэу зэрахьащ.— Якутия авиялинием и кхъулъатахэр Налышык илъэтык1ыу Мэзкуу тхьэмахуэм 4 лъатэу ящ1ащ.— Ковид 19 вирусыр къеуэл1ауэ республикэм иужьрей жэщ махуэм иджыри ц1ыху 103 къыщахутащ.