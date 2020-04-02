Радио КБР 13.00 kab – 2020.04.02

— Короновирусым пэщ1этхэм я улахуэм дыщ1ыгъуным теухуа унафэ КъБ-м и Тхьэмадэм и сайтым къралъхьащ.— Карантиныр ек1уэк1ыху Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм, нэхъыжьы1уэу унэм къыщ1эк1 мыхъухэм, зи узыншагъэм сэкъат зи1эхэм, унагъуэ хуэмыщ1эхэм нэхъыбэу зыхуэныкъуэн ерыскъы хэк1хэмк1э республикэ хьэрычэтыщ1эхэм зыщ1агъэкъуэну мурад ящ1ащ.— КъБ-м и хьэрычэтыщ1эхэм республикэм и дохутырхэм зыщ1агъэкъуэну хьэзырщ.— Короновирус зи1эу мы зэманк1э республикэм къыщахутар ц1ыхуий мэхъу. 824 мы зэманк1э унэм къыщ1эмык1ыну, ц1ыхум хэмыхьэу унафэ хуащ1ам тетщ. 276 –м я карантиныр зэф1эк1ащ. Сымаджэщым ц1ыху щ1элъыр 16-м нэс нэхъ мащ1э хъуащ.— Карантиным емылъытауэ хьэрычэтыщ1эхэм зэрызэщ1агъэкъуэн 1эмалхэм йолэжь.— УФ-м и Правительствэм унафэ ищ1ащ карантиныр къызэпызудхэм папщ1 э тралъхьэ тезырыр нэхъ тк1ий ящ1ыну.