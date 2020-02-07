Радио КБР 13.00 kab – 2020.02.07

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек хэтащ УФ-м и Президент Путин Владимир кремелым щригъэк1уэк1а къэралсоветымрэ Президентым деж щы1э щ1эныгъэмрэ егъэджэныгъэмк1э советымрэ я зэ1ущ1эм.— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э министерствэм аптекэхэр къыхуриджащ хущхъуэхэм, маскэхэм я уасэхэр хамыгъэхъуэну.— Щ1эныгъэм и махуэм хуэгъэзауэ Кавказ Ищхъэрэм и щ1эныгъэл1 щ1алэгъуалэм я проектхэр утыку къыщрахьэ гъэлъэгъуэныгъэ щы1энущ.— Бахъсэн къалэ и уэрам хэхахэм карантин щагъэуващ.