Радио КБР 13.00 kab — 2019.12.24

— Хъыбар гущ1ыхьэ къыт1эрыхьащ и ныбжьыр илъэс 79 иту дунейм ехыжащ КъБ-м щ1ыхь зи1э и журналист, филология щ1эныгъэхэм я кандидат Бжэнык1э Мухьэб.— КъБ-м и спортсменкэ ц1эры1уэ Ласицкене-Кучина Мария къэралым и спостменкэ нэхъыф1ыу къалъытащ, апхуэдэу ар зыгъасэ Габрииян Генадий урысейм и тренер нэхъыф1 хъуащ.— «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э республикэм и егъэджэныгъэ 1уэхущ1ап1эу 3-м федеральнэ грантхэр къа1эрыхьащ.— 2020-2030 гъэхэм Налшык и Хьэт1охъущокъуэм и жыг хадэр зэрырагъэф1эк1уэным и концепцэр къыхалъхьащ.— Налшык къыщызэ1уахащ скульптор Тхьэзэплъыж Руслан, сурэтыщ1, арджэн щ1ыным елэжь Мэзло Руслан, сурэтыщ1, упщ1э щ1ыным елэжь Хъэлилэ Миланэ сымэ я 1эдакъэщ1эк1хэм я гъэлъэгъуэныгъэ.— ИлъэсыщIэ къэблагъэм теухуа зэхыхьэхэр ди республикэм щок1уэк1.