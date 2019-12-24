Радио КБР 13.00 kab — 2019.12.24
— Хъыбар гущ1ыхьэ къыт1эрыхьащ и ныбжьыр илъэс 79 иту дунейм ехыжащ КъБ-м щ1ыхь зи1э и журналист, филология щ1эныгъэхэм я кандидат Бжэнык1э Мухьэб.
— КъБ-м и спортсменкэ ц1эры1уэ Ласицкене-Кучина Мария къэралым и спостменкэ нэхъыф1ыу къалъытащ, апхуэдэу ар зыгъасэ Габрииян Генадий урысейм и тренер нэхъыф1 хъуащ.
— «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э республикэм и егъэджэныгъэ 1уэхущ1ап1эу 3-м федеральнэ грантхэр къа1эрыхьащ.
— 2020-2030 гъэхэм Налшык и Хьэт1охъущокъуэм и жыг хадэр зэрырагъэф1эк1уэным и концепцэр къыхалъхьащ.
— Налшык къыщызэ1уахащ скульптор Тхьэзэплъыж Руслан, сурэтыщ1, арджэн щ1ыным елэжь Мэзло Руслан, сурэтыщ1, упщ1э щ1ыным елэжь Хъэлилэ Миланэ сымэ я 1эдакъэщ1эк1хэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
— ИлъэсыщIэ къэблагъэм теухуа зэхыхьэхэр ди республикэм щок1уэк1.