Радио КБР 13.00 kab — 2019.12.12
— Ди республикэм нобэ щек1уэк1 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.
— КъБ-м федерал программэм ипкъ итк1э медицинэ дэ1эпыкъуэгъу псынщ1э автомобильхэмрэ школ автобусыщ1эхэмрэ къы1эрыхьащ.
— «Кавказ Ищхъэрэ щ1ыналъэхэм кадрхэр зэрыщагъэхьэзыр щ1ык1эм теухуауэ.
— Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и щэнхабзэм и махуэхэр КъБ-м щегъэк1уэк1ыным хиубыдэу концерт нобэ Налшык щы1энущ.
— Адыгэ узэщ1ак1уэ, усак1уэ Пащ1э Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрыхъум теухуа 1уэхугъуэхэр КъБ-м щызэхэтынущ.