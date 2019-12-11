Радио КБР 13.00 kab — 2019.12.11
— Хъыбар гуауэ къыт1эрыхьащ. И ныбжьыр илъэс 96 иту дунейм ехыжащ къэрал, жылагъуэ лэжьак1уэшхуэ, республикэм и щэнхабзэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщ1а Ефэнды Джылэхъстэн.
— КъБ-м и депутатхэм Егоровэ Татьянэ я пашэу республикэм щы1э палиаттивнэ дэ1эпыкъуныгъэм и 1уэху зытетыр зрагъэщ1ащ.
— Нарткъалэ етхуанэ школым щеджэхэр 1ущ1ащ КъБ-м щ1ыхь зи1э и егъэджак1уэ, лермонтовед Щоджэн Хьэути.
— КъБ-м и роспотребнадзорым республикэм къыщыщ1агъэк1 1эф1ык1эхэм я ф1агъыр къехутэ.
— КъБ-м 2020 гъэм ек1уэк1ыну урысейпсо къыхэтхык1ым зыхуегъэхьэзыр.