Радио КБР 11.00 rus — 2019.10.03
— Выборы главы Кабардино-Балкарии состоятся сегодня.(Б.Мальбахов).
— В Республиканской Кадастровой палате действует телефон «горячей линии» (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :О.Ворокова.).
— В СКГИИ состоится концерт, посвященный празднованию Дня пожилого человека.
— В КБГУ состоится презентация результатов работы экспедиции 2019 года Государственного Исторического музея.
— В Музее ИЗО им. А. Л. Ткаченко в Нальчике откроется выставка «Рассвет».
— Милана Бекулова и Дамир Ахметов отличились в Валенсии.

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Радио

Радио КБР 13.00 kab — 2019.10.03

— Республикэм и Парламентым и депутатхэм КъБ-м и 1этащхьэр щыхах зэ1ущ1э зэхэтщ.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 bal — 2019.10.03

— Бюгюн депутатла КъМ-ны башчысын айырадыла.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus — 2019.10.03

— Главу КБР выбирают сегодня. (ЗАПИСЬ: К.Коков, врио главы КБР).

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab — 2019.10.03

— Мы дакъикъэхэм КъБ-м и Правительствэм и унэм щок1уэк1 щ1ыналъэ и унафэщ1ыр хихыным теухуа Парламентым и зэ1у1щ1э.

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal — 2019.10.03

— Бюгюн депутатла КъМ-ны башчысын айырадыла.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus — 2019.10.03

— Выборы главы Кабардино-Балкарии состоятся сегодня.(Б.Мальбахов).

Подробнее