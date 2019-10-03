Радио КБР 11.00 rus — 2019.10.03
— Выборы главы Кабардино-Балкарии состоятся сегодня.(Б.Мальбахов).
— В Республиканской Кадастровой палате действует телефон «горячей линии» (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :О.Ворокова.).
— В СКГИИ состоится концерт, посвященный празднованию Дня пожилого человека.
— В КБГУ состоится презентация результатов работы экспедиции 2019 года Государственного Исторического музея.
— В Музее ИЗО им. А. Л. Ткаченко в Нальчике откроется выставка «Рассвет».
— Милана Бекулова и Дамир Ахметов отличились в Валенсии.