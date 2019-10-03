Радио КБР 11.00 rus — 2019.10.03

— Выборы главы Кабардино-Балкарии состоятся сегодня.(Б.Мальбахов).— В Республиканской Кадастровой палате действует телефон «горячей линии» (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :О.Ворокова.).— В СКГИИ состоится концерт, посвященный празднованию Дня пожилого человека.— В КБГУ состоится презентация результатов работы экспедиции 2019 года Государственного Исторического музея.— В Музее ИЗО им. А. Л. Ткаченко в Нальчике откроется выставка «Рассвет».— Милана Бекулова и Дамир Ахметов отличились в Валенсии.