Радио КБР 11.00 rus — 2019.09.10
— Сегодня состоялось заседание Парламента КБР.(Министр труда и социальной защиты КБР: А.Асанов.)
— В КБР откроются районные ресурсные центры добровольцев.( Директор ресурсного центра по поддержке и развитию добровольчества в регионе :С.Самофалова.)
— Сегодня на территории республики проходит очередное профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход ». (Старший госинспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД МВД по КБР капитан полиции :И Алчагирова.)
— Курорт «Эльбрус» номинирован на премию National Geographic Awards 2019.