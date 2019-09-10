Радио КБР 11.00 rus — 2019.09.10
— Сегодня состоялось заседание Парламента КБР.(Министр труда и социальной защиты КБР: А.Асанов.)
— В КБР откроются районные ресурсные центры добровольцев.( Директор ресурсного центра по поддержке и развитию добровольчества в регионе :С.Самофалова.)
— Сегодня на территории республики проходит очередное профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход ». (Старший госинспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД МВД по КБР капитан полиции :И Алчагирова.)
— Курорт «Эльбрус» номинирован на премию National Geographic Awards 2019.

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Радио КБР 11.00 kab — 2019.09.10

— Парламентым и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

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Радио КБР 11.00 bal — 2019.09.10

— Парламентни кезиуюнден алгъа чакъырылгъан жыйлыуу барады.

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus — 2019.09.10

— Сегодня состоялось заседание Парламента КБР.(Министр труда и социальной защиты КБР: А.Асанов.)

Подробнее