Радио КБР 11.00 rus — 2019.09.10

— Сегодня состоялось заседание Парламента КБР.(Министр труда и социальной защиты КБР: А.Асанов.)— В КБР откроются районные ресурсные центры добровольцев.( Директор ресурсного центра по поддержке и развитию добровольчества в регионе :С.Самофалова.)— Сегодня на территории республики проходит очередное профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход ». (Старший госинспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД МВД по КБР капитан полиции :И Алчагирова.)— Курорт «Эльбрус» номинирован на премию National Geographic Awards 2019.