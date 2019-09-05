Радио КБР 11.00 rus — 2019.09.05

— Казбек Коков встретился с руководителями региональных отделений политических партий.— Врио Главы КБР Казбек Коков с рабочей поездкой посетил Баксанский район.— Театры Кабардино-Балкарии получили новый транспорт.— В Республиканской Кадастровой палате действует телефон «горячей линии» (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :О.Ворокова.).— В КБР провели противоклещевую обработку 256 гектаров. (Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР И.Леонова.).