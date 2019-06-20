Радио КБР 11.00 rus — 2019.06.20

— «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет сегодня.— В Москве состоялась презентация группы стратегического видения «Россия — исламский мир».— Вузы КБР готовятся к приемной компании. (Инспектор по контролю за исполнением поручений Управления приемной комиссией :Л.Хашкоева.)— В Республиканской Кадастровой палате действует телефон «горячей линии» (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :О.Ворокова.).— Сегодня начинает свою работу Ш Региональный чемпионат профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».