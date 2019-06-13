Радио КБР 11.00 rus — 2019.06.13

— В Доме правительства состоялась встреча Казбека Кокова с руководителями ветеранских, патриотических и поисковых организаций республики.— Состояние инженерной инфраструктуры города Нальчика обсудили на заседании правительственной комиссии по организации безопасности дорожного движения. (Начальник отдела строительной и дорожной политики Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики :Х.Бежанов )— В связи с выполнением сварочных работ прекращено газоснабжение ряда населенных пунктов (Пресс-секретарь ГУ МЧС России по КБР :А.Гулиева.)— В Государственном музыкальном театре Нальчика состоится вечер, посвящённый памяти композитора Мухадина Балова.-Михаил Акименко одержал блестящую победу на всероссийском турнире по легкой атлетике.