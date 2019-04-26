Радио КБР 11.00 rus — 2019.04.26

— Сегодня УФССП по КБР проводит акцию «Узнай о своих долгах»(Начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП РФ по КБР:З.Пшеноков.)— Заключительный этап 11 всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ завершается в столице Кабардино-Балкарской Республики .( Советник врио главы КБР :Н. Емузова.).— В преддверии празднования 74-й годовщины Победы началась акция «Эстафета памяти».— Сегодня в Парламенте КБР состоялось очередное заседание.( Начальник управления генпрокуратуры РФ в СКФО: А. Семёнов.)