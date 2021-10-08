Радио КБР 11.00 rus – 2021.10.08

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, в режиме видеконференции,принял участие в Координационном совете руководителей регионов СКФО.— Глава КБР Казбек Коков подписал Указ об усилении ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Республики.— В эти минуты, в Национальном музее КБР открывается фотовыставка «Синдром любви. Вместе к вершинам». (АМИНА БАДРАКОВА- начальник отдела профилактики безнадзорных инесовершеннолетних детей Центра труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика).— Любителям балкарских хычинов- завтра, 9 октября, в 11:00 у Малых Чегемских водопадов на республиканский фестиваль «Праздник хычина».— В Северо-Кавказском федеральном округе стартует полуфинал Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход».