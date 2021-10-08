Радио КБР 11.00 rus – 2021.10.08
— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, в режиме видеконференции,
принял участие в Координационном совете руководителей регионов СКФО.
— Глава КБР Казбек Коков подписал Указ об усилении ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Республики.
— В эти минуты, в Национальном музее КБР открывается фотовыставка «Синдром любви. Вместе к вершинам». (АМИНА БАДРАКОВА- начальник отдела профилактики безнадзорных и
несовершеннолетних детей Центра труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика).
— Любителям балкарских хычинов- завтра, 9 октября, в 11:00 у Малых Чегемских водопадов на республиканский фестиваль «Праздник хычина».
— В Северо-Кавказском федеральном округе стартует полуфинал Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход».