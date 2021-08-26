Радио КБР 11.00 rus – 2021.08.26
— В Кабардино-Балкарии полным ходом идут работы по обустройству линиями наружного электроосвещения в нескольких населенных пунктах (ЗАПИСЬ: Зульфия Кумыкова).
— Завтра в 16.00 часов в Министерстве курортов и туризма КБР состоится подведение итогов молодежного образовательного проекта «Школа безопасности».
— Более двухсот жителей села Заречное до конца года будут переселены в новые дома (ЗАПИСЬ: Алим Хасауов).
— В Верхнем Куркужине проходят археологические раскопки (ЗАПИСЬ: Лера Улимбашева).