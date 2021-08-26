Радио КБР 11.00 rus – 2021.08.26
— В Кабардино-Балкарии полным ходом идут работы по обустройству линиями наружного электроосвещения в нескольких населенных пунктах (ЗАПИСЬ: Зульфия Кумыкова).
— Завтра в 16.00 часов в Министерстве курортов и туризма КБР состоится подведение итогов молодежного образовательного проекта «Школа безопасности».
— Более двухсот жителей села Заречное до конца года будут переселены в новые дома (ЗАПИСЬ: Алим Хасауов).
— В Верхнем Куркужине проходят археологические раскопки (ЗАПИСЬ: Лера Улимбашева).

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2021.08.26

— Нобэ щегъэжьауэ махуищк1э «Армия 2021» къэрал зэхуаку дзэ-техникэ форум ди республикэм щызэхэтынущ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.08.26

— Республикада чёплеуню оруп башлагъандыла.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus – 2021.08.26

— В Кабардино-Балкарии полным ходом идут работы по обустройству линиями наружного электроосвещения

Подробнее