Радио КБР 11.00 rus – 2021.08.26

— В Кабардино-Балкарии полным ходом идут работы по обустройству линиями наружного электроосвещенияв нескольких населенных пунктах (ЗАПИСЬ: Зульфия Кумыкова).— Завтра в 16.00 часов в Министерстве курортов и туризма КБР состоится подведение итогов молодежного образовательного проекта «Школа безопасности».— Более двухсот жителей села Заречное до конца года будут переселены в новые дома (ЗАПИСЬ: Алим Хасауов).— В Верхнем Куркужине проходят археологические раскопки (ЗАПИСЬ: Лера Улимбашева).