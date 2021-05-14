Радио КБР 11.00 rus – 2021.05.14

— Глава КБР встретился с директором Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком»— В КБР началась масштабная цифровизация.— В горах Кабардино-Балкарии тренируются горнолыжники сборной России. (ЗАПИСЬ: А.Попкова, главный тренер сборной России по горным лыжам).— Сегодня ГИБДД КБР проводит рейд «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: А.Моторова, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы, подготовки оперативной информации и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).