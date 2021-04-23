Радио КБР 11.00 rus – 2021.04.23
— Глава КБР встретился с министром здравоохранения РФ.
— Бывший корпус медфака КБГУ станет культурным центром «Эрмитаж-Кавказ». (ЗАПИСЬ: А.Богданов, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по эксплуатации).
— Сегодня республиканская Госавтоинспекция проведет рейд «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: А.Моторова, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы, подготовки оперативной информации и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).
— В Нальчике заработает первая гончарная мастерская. (ЗАПИСЬ: А.Урусов, директор республиканского Центра народных промыслов и ремесел).